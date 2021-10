Guidonia, encomio solenne alla memoria per il volontario di protezione civile Fabio Palelli

Momento toccate per i volontari Nvg di Guidonia durante la Giornata di ringraziamento dei volontari di protezione civile che si è svolta sabato scorso al Parco della Pace, presso il Consiglio regionale del Lazio, alla presenza del Presidente Nicola Zingaretti. Al volontario Fabio Palelli, morto a 59 anni per una grave malattia a maggio scorso, è stato conferito un encomio solenne alla memoria.

“Una figura di riferimento dell’organizzazione di volontariato Nvg Guidonia – è la motivazione del riconoscimento, letta dal dirigente della sala operativa Carlo Costantini -, sempre in prima linea in tutte le emergenze in ambito locale, regionale e nazionale. Pur colpito da una grave malattia non cessava di prestare il servizio volontario distinguendosi anche nell’emergenza Covid 19, svolgendo attività di supporto alla popolazione, consegna pacchi alimentari e farmaci, fino al giorno della sua scomparsa”. Il premio lo ha ritirato, commosso, il presidente del Nucleo volontari Guidonia, Raoul Baccei in un abbraccio con la famiglia di Fabio Palelli che ha lasciato la moglie, due figlie e due nipoti.