San Vito Romano si illumina con il contest di Natale

Luci, decorazioni, Babbo Natale: San Vito Romano si illumina grazie al contest di Natale organizzato dall’attivissima Pro Loco. Un esempio di come le comunità locali stiano cercando di reagire all’atmosfera difficile di un anno duro sotto i colpi della pandemia. Nel paese in provincia di Roma, la Pro Loco ha indetto un contest di Natale con l’hashtag #illuminasanvito. Foto e video che l’associazione sta postando sulla pagina Facebook della Pro Loco, e che decreterà i vincitori in base al numero di like.

“Quest’anno più che mai abbiamo bisogno di luce, che ci riscaldi e che ci porti serenità. La situazione attuale ci impedisce di stare vicini, perciò vorremmo chiedere a tutta la cittadinanza di partecipare al contest #illuminasanvito. Addobbate, illuminate e colorate i vostri balconi, le finestre, i portoni, i giardini e tutto ciò che possa essere visibile dall’esterno, uniamoci a distanza per illuminare il Natale di speranza”. Il 23 dicembre chiuderanno le votazioni e saranno decretati i vincitori. Che premio ci sarà per i tre più votati? Prodotti tipici locali. E per tutti poi un Natale di luce.