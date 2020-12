Aggiornamento del bollettino covid a Guidonia Montecelio, in base ai dati diffusi dal sindaco Michel Barbet, comunicati dalla Asl Roma 5, in città si sono registrati 72 casi in 4 giorni. In particolare si tratta dei contagi relativi ai giorni che vanno dall’undici al quattordici dicembre. “Non sono arrivate comunicazioni sui guariti – dicono dal Comune – il totale delle persone attualmente positive è di 588”.