Raddoppio Tiburtina, progettazione alla fase finale

Torna nell’agenda della politica il tema caldo del Raddoppio della Tiburtina, ripreso nel corso di un tavolo svoltosi ieri alla presenza del Presidente del Consiglio regionale Marco Vincenzi, del Capo di Gabinetto di Città Metropolitana di Roma Bruno Manzi, del Consigliere comunale di Guidonia Montecelio Simone Guglielmo e dei tecnici. L’obiettivo è quello di riprendere in mano le fila di un progetto importante per tutto il quadrante e accelerare i tempi per la realizzazione dell’intervento del primo stralcio nel tratto compreso tra la zona industriale “Tavernelle” ed il Centro Agroalimentare di Roma. Il lavoro, una volta portato a termine, permetterà di decongestionare la viabilità nel quadrante che comprende il Centro Agroalimentare di Roma, la zona industriale “Tavernelle” del Centro Sanitario IHG e del Centro Commerciale Tiburtino, consentendo anche un più facile collegamento con il futuro Ospedale Tiburtino che sorgerà a Tivoli Terme.

“Siamo nella fase finale della progettazione – ha commentato la Delegata alla viabilità di Città Metropolitana Manuela Chioccia – che è stata oggetto di una convenzione tra Regione Lazio, Astral s.p.a. e Città Metropolitana di Roma, con un finanziamento di 16 milioni di euro da parte della Regione Lazio. Ci è stato illustrato, da parte del progettista di Città Metropolitana, il nuovo tracciato per il raddoppio della Via Tiburtina, che verrà sottoposto all’attenzione della sovrintendenza per acquisire i relativi pareri. Successivamente la Città Metropolitana sarà in grado di avviare i lavori, valorizzando allo stesso tempo il basolato della vecchia via Tiburtina che è stato portato alla luce durante gli scavi relativi al primo progetto e che ha così comportato un allungamento dei tempi. Nel contempo stiamo lavorando anche per il secondo stralcio del raddoppio della Tiburtina, per il tratto che va dal polo industriale alla rotatoria dell’IHG/Centro commerciale tiburtino, per rendere ancora più scorrevole la viabilità e garantire maggior sicurezza per tutti i cittadini che ogni giorno percorrono quella strada”.