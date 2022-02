Lutto a Fonte Nuova, è scomparso Maurizio Laurenzi

A causa di una grave malattia è venuto a mancare Maurizio Laurenzi, ex assessore al Sociale nelle giunte Vittori e Cannella e storico dirigente del Pd di Fonte Nuova, che aveva guidato anche da segretario cittadino fino a qualche mese fa. A comunicare la triste notizia è proprio il partito locale di Fonte Nuova dai suoi canali social.

“Vi do questa notizia così, consapevole della sua brutalità – scrive la segretaria del Pd Fonte Nuova Eleonora Panzardi –, così come è stata brutale la malattia che in poco tempo l’ha portato via privandoci di un pilastro fondante del nostro partito e della Tor Lupara storica che amava in maniera viscerale, la sua comunità, quella che Maurizio conosceva a menadito e per la quale non si è mai sottratto. Raccogliere la sua eredità da segretaria non è stato facile e non lo sarà in futuro; non aver avuto in questi mesi l’opportunità di condividere con lui fasi importanti quanto delicate del nostro circolo sarà uno dei miei rimpianti più grandi”, scrive la segretaria del Pd Fonte Nuova Eleonora Panzardi. “Perché la ‘sintesi’ di tutto, quella sintesi che lui ha sempre auspicato, è che Maurizio mancherà molto a noi e a tutti i compagni e gli amici di sempre ma soprattutto mancherà ai suoi amatissimi Grazia e Massimo a cui va il nostro abbraccio più sincero”.

Oltre che per l’impegno politico, Maurizio Laurenzi era conosciutissimo per il suo attivismo sociale, tutti lo ricordano anche nel ruolo di dirigente sportivo del Tor Lupara calcio.

“Ci stringiamo alla famiglia, sono addoloratissimo per una grande perdita – dichiara il capogruppo Pd in consiglio a Fonte Nuova Federico Del Baglivo –. Personale, per il partito, per la città. Maurizio era un amico, un grande dirigente e un cittadino ‘ossessionato’ dal migliorare Fonte Nuova, la sua grande passione. Mancherà a noi, ma mancherà a tutti”.

La redazione di Dentro Magazine si unisce al cordoglio della famiglia.