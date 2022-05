Molta partecipazione per la prima edizione della Festa dello Sport di Guidonia Montecelio che si è tenuta al Palasport con circa 2mila ingressi, dove le tantissime realtà sportive e non solo del territorio si sono esibite e sono state premiate dal sindaco Michel Barbet. La manifestazione è partita con una mini-maratona da Viale Roma (altezza Enoteca Lanciani) al Palasport. L’evento è stato organizzato dal Comune di Guidonia Montecelio insieme alla Uisp Comitato Territoriale Monterotondo. “Oggi lo possiamo dire con una certa fierezza Guidonia Montecelio è la Città dello Sport- dichiara il Sindaco Michel Barbet- fino a poco più di sei mesi fa il Palasport era ancora chiuso ed abbandonato ed oggi vederlo così vivo, pieno di giovani ma non solo, di entusiasmo e di voglia di fare sport ci riempie il cuore di gioia e ci ripaga del lavoro svolto per aprire la struttura e per organizzare l’evento”.















“Un ringraziamento doveroso alla Uisp Comitato Territoriale Monterotondo, ad Acea Ato 2 che ha fornito le borracce, ai Consiglieri Comunali Matteo Castorino, Presidente Commissione Sport, e Maurizio Celani, Consigliere Comunale incaricato alla promozione degli eventi sportivi, al Dirigente Carola Pasquali ed ai Dipendenti Comunali Daniele Benedetti e Salvatore Perni per l’impeccabile organizzazione, ma soprattutto alle tantissime associazioni sportive ed ai numerosi cittadini intervenuti”- conclude il Primo Cittadino.