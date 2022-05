Volontari in azione per pulire Setteville

I volontari delle associazioni Il Picchio Propositivo odv”, “Plastic Free odv”, “Gruppo Scout Agesci Setteville 1” e gli studenti delle classi 1A-1D-2D-2E e 3A della Scuola Media “G. Garibaldi”, armati di sacchetti, attrezzi e di tanta buona volontà e senso civico sono stati i “paladini della pulizia” di Setteville e hanno dato vita alla prima giornata ecologica, condividendo il rispetto per l’ambiente in cui vivere. Con ritrovo nella mattinata di sabato 30 aprile, sono bastate poche ore di impegno collettivo per rimuovere decine di kg di materiali, poi depositati in Piazza Trilussa in attesa di essere presi dalla Tekneko, azienda incaricata dal Comune per lo smaltimento dei rifiuti.

Divisi in vari gruppi, i partecipanti hanno affrontato percorsi differenti, per ritrovarsi alla fine tutti nella piazza principale di Setteville. E’ stata una piacevole sorpresa, in questo primo evento, la presenza degli studenti della “Garibaldi” accompagnati dagli insegnanti Rosanna Muraca, Marta Vaccarella e Giuseppe Borzì ai quali vanno i nostri ringraziamenti. “Tutti siamo chiamati in prima persona a contribuire al mantenimento e miglioramento del decoro urbano e alla diffusione di una cultura di rispetto per l’ambiente per motivare e incentivare l’adozione di stili di vita più ecocompatibili”. Alla fine del lavoro svolto, tutti sono stati invitati a scegliersi un libro fra quelli donati dal “Picchio Propositivo” e ci siamo salutati con l’impegno di ripetere l’iniziativa a Setteville Nord sabato 14 maggio 2022, con il programma che verrà comunicato nei prossimi giorni.