Pilar Fogliati al cinema The Space di Guidonia per l’anteprima del film Romantiche

In attesa dell’uscita ufficiale nelle sale italiane di ‘Romantiche’, prevista per giovedì 23 febbraio, il The Space Cinema di Guidonia offre a tutti gli spettatori l’occasione di partecipare alla proiezione in anteprima del film prevista per mercoledì 22 febbraio alle ore 20:30 in cui sarà presente l’attrice Pilar Fogliati per incontrare e salutare il pubblico in sala.

Il film Romantiche è diretto ed interpretato da Pilar Fogliati e racconta la storia di quattro ragazze molto diverse tra loro che cercano di farsi largo nel mondo. Eugenia Praticò è un’aspirante sceneggiatrice palermitana che si è trasferita a Roma per inseguire il suo sogno. Uvetta Budini è un’aristocratica che vive nel centro storico della città e riesce ad entrare nel mondo del lavoro. Michela Trezza, ragazza di provincia in procinto di sposarsi con il suo fidanzato Carabiniere. Tazia De Tiberis è una giovane donna di Roma nord che ha un carattere un po’ da bulla e le piace avere ogni cosa sotto il suo controllo, perfino i desideri del proprio fidanzato. Ognuna con le proprie insicurezze, le proprie paure e i propri desideri e tutte con la stessa aspirazione: cercare un posto nel mondo.

Per partecipare alla proiezione in anteprima del film ‘Romantiche’ al The Space Cinema di Guidonia di mercoledì 22 febbraio alle ore 20:30 basta visitare la pagina ufficiale sul sito al link: https://www.thespacecinema.it/prenotare-il-biglietto/summary/7/8291/17651