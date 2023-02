Grande successo per il Carnevale di Poli

Enorme successo per il “Carnevale Polese” organizzato dall’Associazione “Le luminarie” in collaborazione con il Comune di Poli. A conclusione dei festeggiamenti si tirano le somme dell’edizione 2023, che ha registrato un’adesione straordinaria sia in termini di mezzi impiegati, con diversi carri allegorici allestiti, sia in termini di presenze con più di 400 figuranti e centinaia di persone tra bambini e famiglie, quasi tutti rigorosamente in maschera.

In un tappeto di coriandoli e stelle filanti, la sfilata nel piccolo borgo medievale è stata accompagnata dalla Filarmonica “G. Verde”, dalle majorette ed è stata animata dal Circo Ercolino dei fratelli Colombaioni e dal loro “The little big show”, il tutto arricchito da musiche, giochi e tanto sano divertimento.

“Siamo orgogliosi – hanno dichiarato Daniele Cascioli, presidente dell’Associazione, e il vicepresidente Nico Fedele – della dedizione che le ragazze e i ragazzi delle “Luminarie” da anni dimostrano al territorio.

L’associazione – hanno aggiunto – oggi è un fiore all’occhiello per la popolazione di Poli considerata la grande partecipazione che ogni evento riscuote. Poli è un paese vivo e sano grazie all’impegno di tutti questi ragazzi, che da oltre 5 anni dedicano il loro tempo libero e loro stessi al nostro meraviglioso borgo e ai polesi”.

Il Sindaco Federico Mariani dal canto suo ha ribadito il successo pieno per la grande sfilata, che è ritornata dopo un’assenza di due edizioni, causa la pandemia, e che ha riunito un incredibile numero di cittadini come mai in passato. Un caloroso ringraziamento va alle Forze dell’ordine, alla Polizia municipale e alla Protezione civile, coordinata dal nuovo responsabile Roberto Porziani, per la preziosa attività di supporto e controllo.