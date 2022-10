Il cantiere Enel su via Palombarese che da più di una settimana blocca la frazione di Santa Lucia a Fonte Nuova non terminerà la sua attività prima del 25 novembre. A dichiararlo è l’assessora ai Lavori Pubblici Lorena Colasanti. Il semaforo mobile che scandisce il passaggio dei veicoli a senso unico alternato sta creando non pochi disagi alla viabilità lungo la strada provinciale. I lavori di potenziamento della rete elettrica sono, tuttavia, imprescindibili per scongiurare cali di tensione e interruzioni del servizio.

“I lavori di potenziamento della linea elettrica, assolutamente necessari, non erano più prorogabili – spiega Colasanti –. Perlopiù avverranno di notte e in teleguidata e coinvolgeranno tutta la via Palombarese e le vie interne compresa via delle Molette fino al 25 novembre. Enel non è riuscita a rispettare il primo cronoprogramma, il sindaco in un incontro del 10 ottobre ha fissato insieme al gestore il nuovo termine per concludere i lavori. Qualora non dovesse essere rispettato questo termine, i lavori verrebbero comunque sospesi in vista del periodo delle festività natalizie”.