Palombara, simulazione di un pasto di emergenza all’Istituto Alberghiero

Gli studenti dell’Istituto Alberghiero di Palombara, suddivisi per indirizzo nei rispettivi ruoli, si misureranno nella preparazione di un pasto di emergenza giovedì 26 maggio. Uniti nell’emergenza, questo il nome del progetto organizzato dall’istituto sabino guidato dalla dirigente scolastica Patrizia Marini in collaborazione con l’Avrst di Tivoli e la Protezione Civile di Palombara Sabina.

“L’idea nasce dalla richiesta di collaborazione da parte delle associazioni del territorio che operano nel settore dell’emergenza con il nostro Istituto per l’elaborazione di menù emergenziali, ma strutturati e bilanciati dal punto di vista nutrizionale”, spiega la dirigente.

Per poter valutare meglio le potenzialità del singolo studente, il progetto è stato strutturato per unità di apprendimento in modo che i docenti possano osservare tutto il processo di preparazione.

L’organizzazione di un pasto di emergenza richiede la presenza di figure differenti, in questo senso i ragazzi svolgeranno il compito a seconda del proprio indirizzo scolastico: il Laboratorio di Enogastronomia si occuperà dei servizi di cucina, il Laboratorio Sala e Vendita sarà incaricato della somministrazione e il Laboratorio di Accoglienza Turistica dovrà ricevere gli ospiti. Il menù dovrà tenere conto di una serie di variabili come le intolleranze e le restrizioni religiose.

L’intento del progetto, oltre a essere quello di valorizzare le competenze tecniche nella conoscenza di determinate attrezzature, è quello di sviluppare competenze di cittadinanza. L’obiettivo è avvicinare i ragazzi al mondo del volontariato.

L’iniziativa si terrà giovedì 26 maggio a partire dalle 12.00 nella palestra dell’Istituto Alberghiero di Palombara. Saranno presenti il sindaco di Palombara Sabina Alessandro Palombi, il rappresentante della Protezione Civile di Palombara Sabina Maurizio Lucci e il referente Avrst di Tivoli Andrea Biddau.