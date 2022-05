Tutto pronto per Lazio Sound: le tappe

Dopo più di un mese di selezione, che ha visto confrontarsi quasi mille realtà musicali provenienti dall’intero territorio, LAZIOSound – programma realizzato da Regione Lazio, con il supporto di LAZIOcrea, nell’ambito del programma regionale delle Politiche Giovanili GenerAzioniGiovani, con il sostegno del Dipartimento per le Politiche Giovanili – si prepara a trasformare la regione in una music valley italiana con un percorso a tappe in 6 luoghi di cultura, teatri, scenari suggestivi e spazi musicali che vedranno protagonisti sul palco 60 semifinalisti (10 per ogni categoria) al fianco di 6 ospiti d’eccezione: Anna Tifu il 26 maggio al Teatro Manilo di Magliano Sabina (RI), Gemello il 27 maggio al Theatro Events di Viterbo, Chiara Civello il 28 maggio alla Certosa di Trisulti di Collepardo (FR), Inude il 3 giugno all’Eur Social Park di Roma, Fulminacci il 4 giugno al Sottoscala9 di Latina e il percussionista Dario Rossi l’11 giugno al Teatro Comunale ‘Francesco Ramarini’ di Monterotondo (RM).

Un ospite d’eccezione per ogni genere e categoria, alla ricerca delle eccellenze musicali del Lazio del 2022. Perché la forza di LAZIOSound è soprattutto quella di non mettere etichette alla musica, permettendo ad ogni realtà musicale di esprimersi e avere il suo palco. E così Anna Tifu, star del violino, il 26 maggio sarà protagonista della finale di I Love Mozart con giudici Enrico Dindo e Silvia Colasanti; Gemello presenzierà la finale dedicata a Urban Icon, mentre i giudici saranno Sine e Cristiana La Presa; Chiara Civello avrà spazio nella finale dedicata a Jazzology, con giudici Mario Ciampà e la stessa Chiara Civello; Love is a Producer feat. Spring Attitude non poteva non vantare un ospite come Inude, con giudici Andrea Esu e Eva Geist; Fulminacci è ospite della serata dedicata a Songwriting Heroes feat. Spaghetti Unplugged e sarà giudice insieme a Romina Amidei. Infine, per la finale di Borderless Dario Rossi sarà ospite e giudice, insieme a Paulonia Zumo.

La call, che ha visto quasi mille partecipanti, ha fatto emergere grande partecipazione, fermento e voglia di suonare. È affiorato un panorama ricco, variegato, multiforme per un programma aperto a tutti i generi musicali: dal jazz al rap, dalla classica alla musica più inclassificabile, inserita nella categoria Borderless.

“Il Lazio è una regione piena di vitalità musicale, dai ragazzi che studiano in Conservatorio il Jazz o la Classica, fino a chi scrive canzoni impegnate o chi invece ha un taglio più pop. L’aspetto innovativo di LAZIOSound è la ricerca delle eccellenze musicali in tutto il territorio della regione, unitamente alla creazione di una vera e propria music valley che andrà a presentare queste eccellenze dal vivo in sei diverse location in occasione delle finali. La grande partecipazione di ragazze e ragazzi racconta la loro voglia di suonare, produrre ed esprimersi attraverso l’arte. La capillarità della musica ne dimostra ancor più la forza come canale espressivo privilegiato. Il Lazio è una regione viva, vivace che produce cultura e da cui nascono eccellenze: la nostra missione, con LAZIOSound, è quella di intercettarle, valorizzarle e portarle all’attenzione di tutti. In bocca al lupo a tutte le ragazze e i ragazzi!”, commenta il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti:.

“Dopo la grande risposta alla call di LAZIOSound Scouting” spiega Lorenzo Sciarretta, delegato alle Politiche Giovanili del Presidente, “iniziamo il nostro tour per portare la buona musica under35 tra le province del Lazio. Sei tappe che realizziamo in collaborazione con teatri, live club e luoghi della cultura, pilastri delle nostre città nel favorire l’aggregazione, la socialità e l’incontro. Con noi, accanto ai giovani artisti, ci saranno professionisti di fama nazionale ed internazionale che, insieme al pubblico, giudicheranno i candidati”.

Le finali vedranno i giovani musicisti sfidarsi al ritmo di nuovi sound e proposte innovative sullo sfondo di siti suggestivi e storici – come la duecentesca Certosa di Trisulti, grazie all’ospitalità del Ministero della Cultura – e dei tanti luoghi di cultura che accolgono i nuovi talenti dello scenario musicale della regione.

Di seguito il programma con link prevendite:

Le finali di LAZIOSound 2022

Giovedì 26 maggio – I LOVE MOZART

ORE 21.00 MAGLIANO SABINA (RI) Teatro Manlio con ANNA TIFU

GIUDICI: Enrico Dindo e Silvia Colasanti – https://link.dice.fm/v604aae9ded8

Venerdì 27 maggio – URBAN ICON

ORE 21.30 VITERBO Theatro Events con GEMELLO

GIUDICI: Sine e Cristiana La Presa – https://link.dice.fm/de40b37c1e58

Sabato 28 maggio – JAZZOLOGY

ORE 16.30 COLLEPARDO (FR) Certosa di Trisulti con CHIARA CIVELLO

GIUDICI: Mario Ciampà e Chiara Civello – https://link.dice.fm/A0329fd80ec1

Venerdì 3 giugno – LOVE IS A PRODUCER feat. Spring Attitude

ORE 21.00 ROMA Eur Social Park con INUDE

GIUDICI: Andrea Esu e Eva Geist – https://link.dice.fm/O499f0071f6c

Sabato 4 giugno – SONGWRITING HEROES feat. Spaghetti Unplugged

ore 21.30 LATINA Sottoscala9 con FULMINACCI

GIUDICI: Fulminacci e Romina Amidei – https://link.dice.fm/a0bd951a57ec

Sabato 11 giugno – BORDERLESS

ore 21:00 MONTEROTONDO (RM) Teatro Comunale “Francesco Ramarini” con DARIO ROSSI feat. Dominio Pubblico

GIUDICI: Dario Rossi e Paulonia Zumo – https://link.dice.fm/nff6b8738c00

L’accesso alle finali è gratuito con prenotazione su DICE.FM per tutte le finali tranne che per la finale del 4 giugno a Latina. A Latina l’accesso all’evento è gratuito con prenotazione su DICE.FM + Tessera ARCI. Per chi non la avesse la può ottenere gratuitamente pre-iscrivendosi al link: https://portale.arci.it/preadesione/sottoscala9/ e ritirarla il giorno dell’evento.