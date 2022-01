Niente termosifoni: chiude la scuola “Tommaso Neri” a Tivoli Terme

Fuori la temperatura è glaciale e tra l’ormai nota differenza tra quella reale e quella percepita praticamente non c’è, fa freddo e basta. A complicare il quadro ci ha pensato il guasto all’impianto di riscaldamento della scuola “Tommaso Neri” di Tivoli Terme arrivato ieri, che di fatto aumenta le difficoltà su un fronte, quello delle aule, già reso complesso dai contagi e dallo spettro della didattica a distanza che aleggia da giorni e non accenna ad andarsene. Un problema che ha portato il sindaco di Tivoli, Giuseppe Proietti, a firmare lunedì l’ordinanza di chiusura dell’istituto e la conseguente sospensione delle attività didattiche in attesa della riparazione, riservandosi la possibilità di produrne un’altra se il problema non dovesse rientrare.