Tivoli, il sindaco: “Numeri di contagio impressionanti”

Un risultato importante per l’hub vaccinale aperto da una manciata di settimane nel Palazzetto dello sport agli Arci. In meno di un mese, la struttura, che ha aperto i battenti lo scorso 21 dicembre, ha superato quota 20mila somministrazioni del siero anti covid. Un numero importante che è anche uno sprone per i giorni che verranno e per la campagna, che ha ancora bisogno di consolidarsi sul tutto il territorio.

A sottolineare lo sforzo degli operatori sanitari e il successo dell’operazione tiburtina, sono i consiglieri comunali del Pd, Alessandro Fontana e Manuela Chioccia: “La giornata di picco è stata l’8 gennaio 2022 con 2061 dosi di vaccino inoculate e già nei prossimi giorni ci si aspetta un aumento delle dosi, con più di 2000 prenotazioni giornaliere. La Collaborazione tra le istituzioni, a partire dalla Regione Lazio, dal Presidente del Consiglio regionale Marco Vincenzi e dal Direttore della Asl Roma 5 Dott. Santonocito che si sono spesi in prima persona per l’apertura dell’hub vaccinale di Tivoli, è stata la chiave che ci ha permesso di arrivare a questo straordinario risultato – fanno sapere -. Vogliamo ringraziare gli operatori sanitari, perché medici, infermieri e operatori socio sanitari, hanno svolto e stanno svolgendo un lavoro durissimo, difficilissimo e preziosissimo in questa lunga battaglia contro il Covid. Senza il loro straordinario contributo non ce l’avremmo mai fatta a uscire dalla fase emergenziale , e anche ora che i contagi tornano a salire, gli operatori sanitari continuano a distinguersi per impegno e senso di responsabilità”.

Intanto il sindaco di Tivoli, Giuseppe Proietti, ha diffuso su youtube un videomessaggio, dopo mesi di silenzio non passati inosservati, sulla situazione locale, sottolineando la grande situazione di difficoltà che sta vivendo la città. “Erano 551 i contagiati domenica 2 gennaio 2022, sono 1.147 i contagiati domenica 9 gennaio. I numeri sono significativi ed impressionanti e devono spingerci sempre di più a proseguire con le vaccinazioni e con i nostri comportamenti. Usiamo sempre le mascherine, anche all’aperto; evitiamo assembramenti e rispettiamo le disposizioni in vigore. Solo così aiuteremo noi stessi e gli atri a fronteggiare la pandemia.”