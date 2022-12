Natale al Conventino, l’arte dei presepi in mostra

Torna la consueta Mostra dei Presepi al Conventino di Mentana, a partire dal 23 dicembre e fino al 6 gennaio sarà possibile ammirare le opere selezionate dalla Pro Loco di Mentana tutti i giorni dalle 16.30 alle 19, fatta eccezione per il 24 dicembre e il 31 dicembre quando l’esposizione sarà accessibile dalle 10.30 alle 12.30. La manifestazione ha il patrocinio della Regione Lazio e del Comune di Mentana.

La XIX Mostra del Presepe e Arte Sacra sarà inaugurata venerdì 23 dicembre alle 17 alla presenza del sindaco di Mentana Marco Benedetti, del deputato Luciano Ciocchetti e dei consiglieri regionali Massimiliano Maselli e Valerio Novelli. Per l’occasione si esibiranno in un concerto di Natale il coro Arcobaleno e Teenagers Chorus diretti dalla Maestra Anna Maria Ascoli.

Il giorno di Santo Stefano è in programma alle 17.30 un concerto con cantanti lirici con le musiche del Maestro Maurizio Corazza, la soprano Manuela Farina, il tenore Maurizio Ceccarelli e il baritono Giuseppe Milli.

I presepi esposti parteciperanno anche al concorso L’arte del Presepe nel Lazio, organizzato dalla Pro Loco di Mentana insieme all’associazione Rione “La MMazzatora”. La premiazione si svolgerà nella giornata di chiusura in programma per il 6 gennaio.



Ecco il programma