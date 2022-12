Guidonia, riapre il Ponte della Longarina: venerdì il via

Venerdì 23, alle ore 10.00, sarà riaperto al traffico il ponte di via della Longarina. A distanza di più di tre anni dalla chiusura, a seguito dei rilievi sulla sua sicurezza evidenziati dai Vigili del Fuoco, l’importante arteria stradale sarà nuovamente a disposizione degli utenti. Il collegamento tra via Roma e via Trento è di particolare importanza per la viabilità guidoniana.

Il ponte, infatti, oltre a collegare direttamente Villalba e Villanova con Colle Fiorito, costituisce una valida alternativa alla Tiburtina e alla 27 bis.

I lavori hanno riguardato sia il consolidamento del ponte che la regimentazione delle acque piovane, la pulizia del vicino fosso che attraversa via della Longarina, l’adeguamento dei guard rail e il rifacimento di giunti tecnici e asfalto. Tutte l’intervento è costato circa 1 milione di euro.

“La riapertura al traffico di via della Longarina – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Mario Proietti – è stata, da subito, una priorità per la nostra Amministrazione. Ripristinare la circolazione in quel tratto di via della Longarina significa anche migliorare la qualità della vita di migliaia di cittadini che, in questi anni, sono stati costretti a percorsi più lunghi e trafficati. Grazie alla fattiva e qualificata collaborazione della struttura che dirigo siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo”.

L’intervento di ripristino è cominciato nel febbraio del 2022 ma i lavori si erano fermati lo scorso maggio a causa della presenza di acqua nel sottosuolo non rilevata durante gli studi geologici. In luglio, quindi, gli uffici hanno definito la variante progettuale necessaria per far ripartire il cantiere.

“Gli interventi eseguiti negli ultimi mesi, purtroppo, non erano sufficienti alla riapertura del ponte – aggiunge Proietti -. Appena insediati ci siamo trovati davanti a questa interruzione e abbiamo dovuto predisporre una significativa modifica progettuale per l’adeguamento dei pali delle fondamenta, procedendo poi al reperimento in bilancio delle somme necessarie a coprire il nuovo intervento”.

“La riapertura al traffico di via della Longarina restituisce ai residenti, e non solo, un asse viario strategico nell’ambito della viabilità cittadina – aggiunge il sindaco Mauro Lombardo -. È la conclusione di un impegno politico e amministrativo portato avanti con professionalità e determinazione. La circolazione stradale ne trarrà un indubbio vantaggio, decongestionando il traffico nelle altre arterie”.