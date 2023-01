Monterotondo, torna la torciata per la festa di Sant’Antonio Abate

Dopo due edizioni in forma ridotta a causa delle restrizioni anti-Covid, quest’anno torna a pieno regime la festa di Sant’Antonio Abate a Monterotondo. Sono in programma processioni, cavalcata e torciata per la festa più sentita dalla città eretina.

Le celebrazioni inizieranno a partire dalle 15.00 di sabato 14 gennaio con l’esposizione della Sacra Immagine del Santo in casa della famiglia di Egisto Ramarini. La Sacra Immagine tornerà nel pomeriggio a casa di Mauro Esposito, il signore della festa, per poi essere accompagnata in processione al Duomo per la Santa Messa.

Domenica 15 gennaio al termine della Santa Messa presieduta alle 10.30 dal vescovo Ernesto Mandara, è prevista la benedizione degli animali e la consueta cavalcata. La consegna della Sacra Immagine al nuovo signore della festa Alfredo Federici è fissata per le 17.00, nel corso della Santa Messa presieduta al Duomo dal cardinale Giovanni Battista Re.

Dalle 18.30 torna lo spettacolo della torciata tra le vie di Monterotondo per accompagnare la Sacra Immagine presso la casa del nuovo signore.



Ecco il programma completo