Mentana, emergenza animali selvatici. Cosimati: “No Far West nei centri urbani”

“Nei Comuni di Fonte Nuova e Mentana il 2023 è iniziato con scene adatte a film di Sergio Leone o di Pasquale Squitieri. Non è accettabile che fischino proiettili sul nostro territorio, a meno che non siano rievocazioni storiche della infausta Battaglia garibaldina”. Questa la presa di posizione di Valentina Cosimati di Sabina Radicale. “La presenza di animali selvatici potenzialmente rischiosi per la popolazione è ampiamente documentata da molti anni e va affrontata con criterio. Vi è una questione da risolvere soprattutto in prossimità delle riserve naturali di Nomentum e del Barco Gattaceca ma non soltanto lì”, continua Cosimati.

La militante radicale, che correrà alle prossime regionali in lista con +Europa a sostegno della candidatura di Alessio D’Amato, pone l’accento sulla necessità di intraprendere un percorso di tutela delle aree verdi nel territorio nomentano.

“La popolazione deve essere tutelata, è necessario proseguire con le azioni di educazione ambientale, garantire la manutenzione e messa in sicurezza dei parchi, anche con programmi ideati per una maggiore frequentazione e con la posa in opera delle necessarie infrastrutture che garantiscano una fruizione più agevole e costante delle aree verdi troppo spesso trascurate per mancanza di adeguate risorse destinate proprio alle politiche ambientali integrate e al contrasto del conferimento abusivo di rifiuti che attirano inevitabilmente la fauna selvatica. Sabina Radicale, ricordando la ultratrentennale battaglia radicale sulla caccia, afferma l’importanza di politiche ecologiste e di libertà e ribadisce l’importanza della coabitazione nonviolenta e pacifica. Il far west è e deve rimanere lontano dai nostri centri urbani”, conclude Cosimati.