Monterotondo, Erasmus Days in Passeggiata

A 5 mesi dall’evento organizzato in occasione della Festa dell’Europa, tutte le scuole del territorio – i quattro istituti comprensivi e i quattro istituti superiori – tornano in Passeggiata con i loro studenti, docenti, dirigenti e insieme alle istituzioni, per celebrare una delle giornate più significative per la promozione delle opportunità dell’Unione Europea, che quest’anno compie 35 anni.

Gli Erasmus Days 2022 si svolgeranno il 13, 14 e 15 ottobre in tutta Europa e anche nel mondo. Questa celebrazione internazionale si basa su un concetto molto semplice: in tre giorni specifici promuovere i valori europei, i vantaggi per la mobilità e i risultati del progetto Erasmus+, al fine di aumentare la visibilità per i cittadini, le parti interessate, i media e i responsabili politici.

Le scuole di Monterotondo saranno in Passeggiata per tutta la mattinata di venerdì 14 ottobre con degli stand informativi per mostrare i lavori svolti negli anni, confrontarsi tra colleghi e studenti sui progetti in corso e quelli futuri, raccontarsi e scambiarsi le esperienze vissute all’estero e quelle di accoglienza delle ragazze e dei ragazzi provenienti da tutta Europa. L’evento ha il patrocinio del Comune di Monterotondo ed è aperto a tutti.