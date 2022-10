Tivoli, conto alla rovescia per la “Festa dello Sport”

Dopo il tentativo sfortunato di due settimane fa, torna la “Festa dello Sport”, che a causa delle previsioni meteo è stata spostata a questo week end. Si tratta di una delle iniziative più partecipate di quelle inserite nel programma autunnale di Tivoli, che dà la possibilità alle realtà associative presenti sul territorio di presentare quello che fanno nel corso dell’anno e al contempo di promuovere l’importanza dei corretti stili di vita e dello sport in generale. Dalla danza moderna, alla pole dance passando per ginnastica artistica e molto altro, tutti gli atleti tiburtini saranno coinvolti per dare prova delle proprie abilità. Organizzato dalla Consulta dello Sport con il Patrocinio del Comune, si terrà da domani, venerdì 14 ottobre, fino a domenica 16 con 30 realtà sportive coinvolte. Palcoscenico naturale la centralissima Piazza Garibaldi, che sta tornando protagonista degli eventi “di massa” della città dopo un lungo stop scelto dall’amministrazione comunale che per lungo tempo ha privilegiato altri luoghi di aggregazione.