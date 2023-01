Monterotondo, allo Scalo una nuova biblioteca

Sabato 28 gennaio presso la Torre Civica sarà inaugurata la nuova biblioteca di Monterotondo Scalo. Ad annunciarlo è l’assessora alle Politiche culturali del Comune di Monterotondo Marianna Valenti.

“Con un importante investimento, dedicato all’allestimento e all’acquisto di un nuovo grande patrimonio librario, realizziamo un altro punto del programma di mandato, del quale vado particolarmente orgogliosa – dichiara Valenti –, sia perché si tratta di un nuovo presidio culturale e per l’aggregazione di tanti giovani, e non solo, sia perché questo luogo è a Monterotondo Scalo, un quartiere in crescita, che necessita e merita sempre di più di spazi pubblici di incontro e socialità. Con l’ampliamento del Museo archeologico e multimediale, che concluderemo entro il 2023, Monterotondo dimostra ancora una volta di saper investire e accrescere l’offerta di servizi culturali pubblici su tutto il territorio”.

La nuova biblioteca dello Scalo aprirà al pubblico, all’interno della Torre Civica in Piazza Renato Borelli, allestita in spazi moderni e funzionali, con due sezioni speciali dedicate: “Parole di donne” e “Comics”.

“A Monterotondo continuiamo a valorizzare e ad ampliare i luoghi della Cultura, questa volta grazie all’eccellente lavoro svolto da Marianna Valenti e dalla presidente della Fondazione Icm Antonella Avagnano, possiamo aprire al pubblico uno spazio moderno, funzionale pensato per i giovani, all’interno di un palazzo che ospita già servizi al cittadino – spiega il sindaco Riccardo Varone –. Finalmente i ragazzi, le ragazze e tutti i cittadini e le cittadine di Monterotondo Scalo avranno a disposizione una biblioteca accogliente, al passo con i tempi, con due sezioni speciali dedicate”.

La biblioteca aprirà tutti i giorni, dal lunedì al giovedì con orario 10-13 e 14.30-17 e il venerdì con orario 10-13 con la volontà di predisporre un ampliamento in base alle presenze registrate nel primo mese di attività.

L’appuntamento con l’inaugurazione è per sabato 28 gennaio alle 16.00.