Messa in sicurezza la Subiaco Cervara

Si stanno ultimando i lavori sulla strada provinciale Subiaco – Cervara, che era stata interessata da una frana al km 5-800. “L’investimento di oltre 200 mila euro – dicono dalla Città Metropolitana – ci consente di mettere di nuovo in sicurezza una strada che facilita molti cittadini a raggiungere in tempi rapidi l’Ospedale di Subiaco. Abbiamo proceduto alla bonifica e pulizia del terreno a valle, al taglio della pavimentazione stradale e demolizione del sottofondo nel tratto interessato dallo smottamento di terreno e rafforzato la strada. Infine, oltre alla posa in opera di tubi drenanti, sono stati ricostruiti i pozzetti di raccolta e smaltimento acque meteoriche”.