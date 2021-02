Aperta la nuova terapia intensiva covid a Tivoli

Inaugurata la nuova Terapia Intensiva al piano -1 dell’ospedale di Tivoli. Un nuovo reparto destinato all’area critica Covid, realizzato in tempi record, lavorando senza sosta, affrontando quotidianamente le difficoltà che questo periodo di pandemia comporta, per consegnare ai cittadini e agli operatori, il prima possibile, un nuovo spazio, dotato di nuove tecnologie.

Attivi già 6 dei 12 posti di Area Critica che è dotata di nuove strumentazioni e tecnologie. Nei giorni scorsi sono stati installati i nuovi letti, i monitor e le centrali di monitoraggio, il portatile raggi X, un ecotomografo, sistemi per ossigenoterapia ad alti flussi, ventilatori polmonari, sistemi di videolaringoacopia per intubazioni difficili. Sono state predisposte le stanze per il personale infermieristico e medico, le telecamere per il controllo a distanza dei pazienti.

“Oggi per noi è una giorno importante – ha detto il Direttore Generale della ASL Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito – perché riusciamo a vedere la fine di un percorso impegnativo e non senza ostacoli. Lodevole l’impegno di tutti i professionisti che si sono spesi senza riserva per raggiungere questo risultato organizzativo e assistenziale. I ringraziamenti dell’Azienda vanno a tutti, senza distinzioni, e agli operatori che, nonostante la grande stanchezza, non lesinano mai un sorriso, percepibile sempre dai loro sguardi”.

“Da quest’oggi possiamo offrire e contare su spazi, servizi e risorse nuove – ha aggiunto Valeria Lucentini, direttore di Anestesia e Rianimazione – Ringrazio l’Azienda e il personale che continua a dare prova non solo di grande responsabilità ma di passione”.