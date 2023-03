Mentana, pomeriggio al MuGa. Ecco la presentazione delle nuove esposizioni

È fissata per sabato 18 marzo alle 17.00 la presentazione delle nuove esposizioni museali al MuGa di Mentana. Nel corso del pomeriggio verranno svelati il busto di “Garibaldi in mattoncini” e la Medaglia commemorativa dell’Ara di Mentana, prestito del Museo del Risorgimento e della Resistenza del Comune Di Vicenza. A seguire sarà possibile partecipare a una visita guidata del Museo Garibaldino a cura del direttore Manuel Balducci. Previsti gli interventi del sindaco di Mentana Marco Benedetti e dell’assessora alla Cultura Barbara Bravi. La partecipazione all’evento è libera e gratuita, non è richiesta la prenotazione.