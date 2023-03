Guidonia intensifica i controlli per la sicurezza stradale

La sicurezza stradale è un tema cruciale anche a Guidonia Montecelio, dove il rispetto del Codice della strada assume un’importanza vitale per prevenire incidenti e garantire la sicurezza di automobilisti e pedoni. La Polizia locale svolge un’attività quotidiana di monitoraggio e repressione delle violazioni, contribuendo a mantenere un ambiente di guida sicuro per tutti. Distrazione alla guida e velocità eccessiva sono tra le principali cause di incidenti stradali. Per questo, è fondamentale che gli automobilisti rispettino i limiti di velocità e prestino attenzione alle condizioni del traffico, della strada e del tempo atmosferico.

Per contrastare in modo più efficace il fenomeno dell’incidentalità, l’Amministrazione comunale di Guidonia Montecelio ha deciso di attivare il servizio dello Scout Speed, un autovelox mobile installato all’interno di una vettura di servizio. Nei prossimi giorni, verranno effettuati controlli nelle seguenti arterie cittadine:

Via di Trani

Via Trento

Via Longarina

Via Roma

Via Palombarese

Via delle Genziane

Via Gualandi

Via C. Ferrari

Via Delle Gerbere

L’introduzione dello Scout Speed mira a incoraggiare comportamenti responsabili alla guida e a ridurre l’incidentalità stradale, contribuendo a creare un ambiente più sicuro per tutti gli utenti della strada. La sicurezza stradale è, infatti, una responsabilità condivisa tra tutti coloro che sono coinvolti nella circolazione su strada.