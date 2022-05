Mentana, Maurizio Petrocchi lascia la Lega

Il consigliere di minoranza lascia il gruppo della Lega a causa di divergenze di natura politica. Lo fa attraverso un post sui suoi canali social, in cui spiega i motivi che lo hanno portato a uscire dal Carroccio.

“Dopo una attenta e sofferta valutazione ho deciso di lasciare la Lega – dichiara Petrocchi –. Mi hanno indotto a tale scelta la assenza di un principio organizzativo sul territorio e l’assenza di coinvolgimento su scelte che pure avrebbero dovuto trovare il conforto di un consigliere comunale che è stato il più votato del centrodestra alle elezioni di pochi mesi fa. Non hanno aiutato i continui capovolgimenti di idee nel partito nazionale che pare votato più all’inseguimento degli umori del momento che alla affermazione di idee con un preciso baricentro. Continuerò ad impegnarmi sul territorio per la mia città e per i cittadini tutti a tutela dell’interesse comune. Ringrazio coloro con cui ho condiviso questo percorso”.