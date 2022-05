Castelchiodato ricorda le vittime di violenza

Venerdì 20 maggio alle ore 18, nei giardini di Piazza Matteotti a Castelchiodato, si terrà una cerimonia commemorativa in ricordo delle donne vittime di violenze, soprusi e femminicidi. L’evento è stato organizzato dal Comune di Mentana, dall’Università Agraria di Castelchiodato e dalla Pro Loco di Castelchiodato. Durante la manifestazione verrà apposta una targa.

“Ringrazio il Comune di Mentana, pro loco di Castelchiodato e la Università Agraria di Castelchiodato per aver mostrato sensibilità rispetto alla mia proposta che vuol rappresentare un piccolo gesto di sensibilizzazione per dimostrare la vicinanza e l’apertura delle istituzioni che devono ascoltare e proteggere ancor di più rispetto a quanto è stato fatto fino ad ora”, ha commentato il consigliere di opposizione Maurizio Petrocchi.