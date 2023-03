Mentana, la Biblioteca inaugura una sezione dedicata ai giochi da tavolo

La Biblioteca Comunale Carlo Magno inaugura una nuova sezione dedicata ai giochi da tavolo e di società in collaborazione con Libreria Mondadori Monterotondo Bookstore. L’inaugurazione avverrà sabato 1° aprile alle ore 17.00 ed è aperta a tutti gli utenti.

L’occasione sarà l’opportunità perfetta per scoprire DIXIT, il gioco da tavolo che stimola la fantasia e la creatività. Solitamente, i giochi da tavolo sono incentrati sulla fortuna o sulla logica, ma nel mondo di DIXIT la logica viene messa in secondo piano in favore della fantasia.

Le carte di DIXIT presentano immagini fantastiche e i giocatori devono scegliere una parola o una frase che rappresenti l’immagine. Gli altri giocatori dovranno poi indovinare di quale carta si tratta, dando la loro interpretazione della parola o della frase scelta. Il vincitore sarà colui che indovinerà correttamente la carta di cui si parlava.

L’evento sarà l’occasione perfetta per trascorrere un pomeriggio divertente in compagnia di altri appassionati di giochi da tavolo. L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti gli utenti a partire dagli 8 anni di età.