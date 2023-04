Istituto Montecelio, terminati i lavori per area sportiva

Sono terminati i lavori per la realizzazione di un’area sportiva polivalente per lo street soccer, street basket e la pallavolo presso il plesso scolastico di Via Cianti dell’Istituto Comprensivo Montecelio.

L’intervento, eseguito con un finanziamento regionale di 55.000 euro ottenuto dal Comune negli anni scorsi, ha consentito di realizzare un’importante struttura sportiva per gli alunni della scuola.

“Un piazzale asfaltato tra la recinzione e la scuola – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Mario Proietti – è diventato un’area sportiva polivalente. L’intervento, i cui lavori sono stati assegnati lo scorso novembre, è stato completato e ora i ragazzi possono beneficiare del nuovo impianto sportivo. Realizzare questa opera, nei tempi più rapidi possibili, è stata una priorità per l’Amministrazione, che ha voluto fortemente dotare il plesso di Via Cianti di questa area attrezzata”.