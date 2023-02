Mattia più di 20mila voti. “Ora ripartiamo insieme”

“Sono stata eletta con un consenso personale strepitoso, che rappresenta noi e la nostra storia che negli anni abbiamo costruito. Una storia credibile e sincera. Ora è tempo di rimettersi al lavoro, con umiltà, per ripartire guardando ai bisogni dei cittadini anziché a quelle logiche partitiche che hanno tenuto molti elettori lontani dalle urne”.

Lo dichiara Eleonora Mattia, con oltre ventimila preferenze seconda eletta nella lista del Partito Democratico per il collegio di Roma, lanciando un appello ai colleghi di coalizione per ripartire dopo la sconfitta alle urne.

“Abbiamo perso nettamente la Regione. Dobbiamo ammetterlo, senza cercare alibi, per avviare una riflessione seria, che ci porti a cambiare. Chi non lo ha capito, meglio che lo capisca in fretta. È tempo di rimettere al centro i problemi di tutti i giorni, stare in mezzo alle strade delle nostre città, nei quartieri che urlano attenzione e giustizia, insieme ai nostri anziani, ai bambini, con lo sguardo attento ai bisogni quotidiani per le piccole cose e non solo per le grandi. È così che ho scelto di lavorare, nei 5 anni da presidente della IX commissione consiliare, e l’entusiasmo e l’affetto riscontrati in questa campagna elettorale, tradotto in un risultato numerico sorprendente, confermano che la buona politica resta quella che incontra i bisogni e riesce a dare risposte concrete”.