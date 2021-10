Marco Simone, svuota magazzino e brucia rifiuti: denunciato 73enne

A mettere in allerta è stata la colonna di fumo nero che si alzava dalla zona di campagna a ridosso di via Marco Simone. Che non era un incendio lo hanno accertato i volontari di protezione civile dell’associazione Corpo ambientale nazionale dai quali è scattata subito la segnalazione ai carabinieri forestali della stazione di Guidonia. Gli investigatori specializzati in tutela ambientale hanno fatto il sopralluogo e proceduto alla denuncia nei confronti un 73enne che dovrà rispondere di combustione illecita di rifiuti. Secondo una prima ricostruzione l’uomo aveva appena svuotato un magazzino, da cui provenivano i materiali di ogni genere, compresa plastica, a cui era stato dato fuoco.