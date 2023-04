Maltempo, Regione chiede stato di calamità

“Il maltempo che ha colpito in particolare le province di Frosinone e Latina ha creato ingenti danni per tante aziende agricole che, attraverso i propri Comuni di appartenenza, hanno fatto già pervenire una richiesta di intervento da parte dell’amministrazione regionale. A tal fine, quindi, ho già dato mandato agli uffici competenti del mio assessorato di avviare l’iter per la richiesta dello stato di calamità naturale per i suddetti territori. E’ nostro dovere, infatti, dare delle risposte immediate a quelle imprese che rischiano di pagare un prezzo altissimo di fronte a nubifragi e grandinate di così forte intensità”. È quanto dichiara l’assessore all’Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini.