Lazio, Tidei: “Bene pillola abortiva fuori dagli ospedali”

Il Lazio ha recepito le nuove linee guida per l’uso della pillola abortiva Ru486 al di fuori dell’ospedale. L’associazione Luca Coscioni lo definisce “un esempio virtuoso a tutela dei diritti delle donne” e chiede che anche le “altre Regioni di adeguino” dopo che il Lazio ha recepito gli indirizzi emanati dal ministro della Salute ad agosto 2020 sull’interruzione di gravidanza con metodo farmacologico.

Commenta la consigliera regionale di Italia Viva, Marietta Tidei: “Importante la determina regionale che recepisce le linee di indirizzo del ministero della Salute per garantire la pilla RU486 anche fuori dal ricovero ospedaliero. Alle donne sarà così garantita la possibilità di scegliere tra il ricovero e il regime ambulatoriale. Un altro passo significativo per la tutela dei diritti delle donne e un altro passo in avanti per garantire alle stesse donne una condizione di maggiore serenità nell’affrontare un passaggio delicato della loro vita”.