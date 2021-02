Tivoli, i servizi della Biblioteca si prenotano (anche) su Messanger

Con l’ingresso del Lazio nella fascia gialla di rischio contagio da Covid-19 le biblioteche possono riaprire al pubblico per i soli servizi consentiti dalle misure di contenimento del virus. La biblioteca comunale “Maria Coccanari Fornari”riapre per il momento soltanto per i servizi di prestito e restituzione dei libri e di tesseramento.

Gli orari di apertura sono i consueti: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19:30.

I servizi sono prenotabili tramite telefono (0774332793) e-mail (biblioteca@comune.tivoli.rm. it) o tramite il canale Messenger della pagina Facebook della biblioteca. Per la ricerca dei libri è attivo un servizio online (http://opac.regione.lazio.it/ SebinaOpac/.do) tramite il quale si possono effettuare ricerche per autore, genere e titolo.

Si ricorda che l’accesso alle sale di lettura e consultazione non è consentito, in quanto il Comune ha messo i locali a disposizione dell’istituto comprensivo Tivoli I-Tivoli centro (il plesso della scuola Pertini di via del Collegio, chiusa per inagibilità) per poter portare avanti le attività didattiche nel rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione anti Covid-19 stabilite dal Governo.

Per quello che riguarda la Sezione di Storia Locale, pur non essendo consentito l’accesso alla relativa sala, la consultazione del materiale sarà possibile con le seguenti modalità:

– prenotazione obbligatoria, in cui andranno precisati scopo e motivazioni della ricerca (ad esempio: tesi di laurea) e i volumi da consultare;

– i libri saranno preparati dal personale e verranno messi a disposizione dell’utente nella sala “ragazzi” al piano terra, ove sarà possibile l’accesso a una sola persona per volta, munita di mascherina;

– l’utente sarà ricontattato e verrà fissato un appuntamento per la consultazione.

Si ricorda che per l’accesso è necessario il tesseramento. Per i non tesserati è sufficiente portare con sé un documento di identità valido e una fototessera per poter ricevere la tessera per l’ingresso temporaneo nella biblioteca. Dopo la consultazione o restituzione, i volumi verranno appositamente trattati per la necessaria igienizzazione e custoditi per sette giorni prima di poter essere di nuovo messi a disposizione di altri utenti.