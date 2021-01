Lazio, contributi ai Comuni per eliminare le barriere architettoniche

Con il voto favorevole in Commissione consiliare, la Giunta regionale ha approvato i criteri per l’assegnazione ai Comuni del Lazio dei contributi finalizzati ai Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche. “Dopo le Linee guida per la redazione dei Peba, strumento prezioso per i Comuni che decidono di lavorare concretamente all’accessibilità del proprio territorio, abbiamo stanziato 100mila euro per ciascuna annualità (2020/2021), con l’obbiettivo di permettere alle amministrazioni locali di redigere questo atto indispensabile per l’abbattimento delle barriere architettoniche nei comuni, azione che rappresenta un grande passo di civiltà. Le risorse potranno essere erogate in questo modo: 5.000 euro per i comuni fino a 20.000 residenti, 10.000 euro per i comuni oltre i 20.000 abitanti. Ci aspettiamo una grande risposta all’avviso pubblico che sarà pubblicato sul Bur, ed ambiamo ad avere presto un Regione che garantisca i diritti di ogni cittadino e cittadina”, così in una nota Mauro Alessandri, Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità della Regione Lazio