Operazione antidroga a San Basilio: 47enne in arresto

Operazione antidroga a San Basilio dove gli investigatori del IV distretto di polizia, diretti da Eugenio Ferraro, hanno arrestato un romano di 47 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In abiti civili e con l’ausilio di unità cinofile, i poliziotti sono entrati all’interno di una palazzina in via Palombini a Casal de’ Pazzi.

Arrivati davanti alla porta, il “cane poliziotto” ha segnalato con forte insistenza uno degli appartamenti presenti e, con un escamotage gli investigatori sono entrati all’interno dell’abitazione procedendo all’identificazione del 47enne, che al momento si trovava in compagnia dei figli.

Durante la perquisizione dell’appartamento, gli agenti hanno rinvenuto sei panetti di hashish per un peso totale di circa 600 grammi e 980 grammi di marijuana. Nascosti all’interno del bagno invece, sono stati rinvenuti ulteriori 12 grammi di marijuana ed un bilancino di precisione.

Al termine delle operazioni, l’uomo è stato accompagnato negli uffici di polizia e dopo la convalida dell’arresto è stata disposta per lui la misura degli arresti domiciliari.

Lo stupefacente sequestrato avrebbe prodotto circa 15 mila dosi.