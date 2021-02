Lavori Acea bloccano Tivoli: città in tilt

Uno straordinario giovedì di paura. Si è svegliata nel caos più totale Tivoli, bloccata in tutte le direzioni, sia in entrata che in uscita dal perimetro cittadino. Fin dalle prime luci dell’alba i segnali c’erano tutti ma si è andati ben oltre l’immaginazione. Tra il suono della campanella e l’apertura dei negozi la situazione è andata progressivamente peggiorando, portando al collasso tutte le arterie stradali e costringendo gli automobilisti a un’estenuante traversata. Il problema sarebbe legato all’apertura anticipata di un cantiere Acea, che sarebbe dovuto partire dopo l’ingresso a scuola dei ragazzi e che invece è stato anticipato. La questione ora non è tanto legata al motivo ma alla reale situazione di difficoltà in cui versa la viabilità locale per cui finora nessuno è riuscito a trovare davvero una soluzione.

“Questa mattina Tivoli si è svegliata così, con una viabilità completamente bloccata in entrata, in orario di apertura delle scuole, ed avendo ormai un’unica strada di entrata alla città la situazione è molto grave”, commentano Manuela Chioccia e Alessandro Fontana, consiglieri comunali Pd, dalla pagina facebook del partito. “Esiste un altro inquinante che riduce la qualità della vita delle persone oltre allo smog e le ore perse nel traffico da ogni cittadino sulla via Tiburtina per entrare a Tivoli : è l’intera amministrazione guidata da Proietti. La nostra città continua ad essere in balia di scelte improvvisate sulla viabilità e sulla programmazione dei lavori, si procede per tentativi ignorando che le conseguenze le pagano i cittadini”, concludono.

(Foto profilo fb Gruppo Consiliare Pd Tivoli)