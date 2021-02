Asl Roma5, attivi 5 punti per i vaccini over 80

“Si sta facendo un grande lavoro ed un grande sforzo organizzativo – dice il Direttore generale della ASL Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito –. Ancora una volta torno a ringraziare chi si sta adoperando senza sosta per essere pronti ed operativi per l’inizio della campagna vaccinale per gli over 80 del nostro grande territorio. Le somministrazioni partiranno l’8 febbraio. Al momento abbiamo oltre 10mila prenotazioni per gli over 80”.

Attualmente i Punti Vaccinali prenotabili online attraverso il sistema regionale (http://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it) sono 5:

· Tivoli (Palazzo Cianti) – prenotabile dal 1 febbraio e attivo dall’8 febbraio

· Palestrina (Palaverde) – prenotabile dal 1 febbraio e attivo dall’8 febbraio

· Subiaco (Distretto) – prenotabile dal 1 febbraio e attivo dall’8 febbraio

· Mentana (via Reatina snc) – prenotabile dal 1 febbraio e attivo dall’8 febbraio

· Palombara Sabina (Casa della Salute) – – prenotabile dal 1 febbraio e attivo dall’8 febbraio

Gli altri, già individuati: Tivoli Terme Acque Albule, Colleferro Auditorium e Valmontone Hospital, NON SONO PRENOTABILI E NON SONO ATTIVI. Saranno attivati in linea con le disponibilità dei vaccini secondo le indicazioni della Regione Lazio. Al momento quindi queste ulteriori 3 sedi non sono selezionabili da sistema.

Le vaccinazioni inizieranno lunedì 8 febbraio presso i Punti Vaccinali indicati e si svolgeranno con il seguente orario: dal lunedì alla domenica dalle 9:00 alle 13:00.

Si prevede al momento di raggiungere 240 vaccinazioni giornaliere.

Punti Vaccinali in fase di accreditamento

Si comunica inoltre che sono in fase di accreditamento quali ULTERIORI Punti Vaccinali: IHG (Guidonia Montecelio) e Colle Cesarano (Tivoli).