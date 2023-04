La Regione Lazio torna alla Race for the Cure, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno, con uno stand per facilitare l’accesso agli screening oncologici. Presso i gazebo della Regione all’interno del Villaggio della Salute allestito al Circo Massimo, dal 4 al 6 maggio sarà possibile ricevere informazioni, orientamento, prenotare gli screening per la prevenzione del tumore al seno e al collo dell’utero oltre a ricevere il kit per lo screening del colon retto da riconsegnare in farmacia.

Oltre lo stand regionale, ogni giorno, dalle 10:00 alle 20:00 si potranno trovare spazi dove partecipare gratuitamente ad attività di sport, fitness, sana alimentazione, benessere psicologico, intrattenimento e a conferenze sui temi della salute e della prevenzione. Evento simbolo dell’associazione Komen Italia, la Race for the Cure che si conclude con la corsa e la passeggiata di domenica 7 maggio, ha permesso dal 2000 a oggi, di raccogliere e investire in ricerca su cura e prevenzione dei tumori 23 milioni di euro.