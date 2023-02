Incidente Fonte Nuova, venerdì la fiaccolata per i cinque ragazzi

La comunità di Fonte Nuova si raccoglierà venerdì 3 febbraio alle 18.30, davanti alla Chiesa Gesù Maestro di Tor Lupara, per una fiaccolata in ricordo dei cinque ragazzi scomparsi nel tragico incidente avvenuto su via Nomentana nella notte tra il 26 e il 27 gennaio.

I funerali dei cinque ragazzi si svolgeranno in momenti diversi. Giovedì 2 febbraio alle 14.00, presso la Chiesa Gesù Maestro di Tor Lupara, è in programma la funzione per commemorare Alessio e Simone. Venerdì 3 febbraio alle ore 11.00, presso la Chiesa Gesù Maestro, si svolgeranno i funerali di Flavia e di Valerio. Il funerale di Giulia verrà celebrato sabato mattina a Roma, nel quartiere Talenti.