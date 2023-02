Attivo il Centro antiviolenza all’Università Tor Vergata

È attivo il Centro Antiviolenza presso l’Università Tor Vergata di Roma: la struttura di via Columbia 1 è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.00 e il giovedì con orario prolungato fino alle 17.00. Dopo La Sapienza, Tuscia, Roma Tre, Cassino e Lazio Meridionale, con quello di Tor Vergata si conclude il programma dei cinque Centri Antiviolenza sorti dalla stretta collaborazione tra i principali Atenei del Lazio e gli Assessorati alle Pari Opportunità all’Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, e allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start-Up e Innovazione della Regione Lazio, con il supporto tecnico di DiSCo Lazio, l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza. Il CAV di Tor Vergata, come gli altri già attivi, garantirà a titolo gratuito servizi come primo supporto, accoglienza e protezione, assistenza e sostegno psicologico, percorso di uscita dalla violenza, assistenza legale e orientamento al lavoro.