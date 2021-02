Impianti sportivi, Proietti: “Prorogare le concessioni in scadenza”

Prorogare le concessioni degli impianti sportivi che sono in scadenzata Guidonia Montecelio, a cominciare da quelle di Villanova e Montecelio. È il polo civico a accendere un riflettore sulle difficoltà che in tempi di covid e pandemia stanno attraversando le società sportive.

“Ho chiesto – spiega il consigliere del Biplano, Mario Proietti – di prorogare le concessioni delle strutture sportive in scadenza seguendo l’esempio di molte altre città e come previsto dalle misure eccezionali inserite tra le norme anti covid, fino ad un massimo di due stagioni. Ricordo che già nel mese di giugno 2021 andranno in scadenza le concessioni di campi sportivi, Villanova e Montecelio. Nel 2022 saranno circa 15 le società sportive, contando anche le palestre, a cui scadranno i contratti. In questo contesto le difficoltà sono tante sia per le società, il cui futuro è a rischio tra calo delle attività, delle iscrizioni e delle sponsorizzazioni, quanto per le persone, costrette forzatamente in casa. Sarebbe quanto mai opportuno, quindi, tendere loro una mano, considerando che non ci sarebbero impatti sulle casse comunali. Spero vivamente che l’Amministrazione possa accogliere questa proposta, dando così un po’ di serenità alle realtà di Guidonia Montecelio che promuovono la pratica sportiva e che, tutti i giorni, si impegnano in favore dei giovani della nostra Città”.