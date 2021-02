Punti vaccinali over 80, si prenota online anche la sede di Colleferro

Punti vaccinali ASL Roma 5 per over 80, sarà prenotabile online a breve anche la sede di Colleferro. Le somministrazioni inizieranno mercoledì 17 febbraio a partire dalle 9:00.

Grazie alla disponibilità di ulteriori dosi di vaccino Pfizer messe a disposizione dall’Assessorato Salute Regione Lazio, il punto vaccinale già predisposto presso l’Auditorium Fabbrica della Musica di Colleferro Scalo sarà aperto come centro vaccinale in aggiunta agli altri cinque centri vaccinali della Asl Roma 5 (Palestrina – Palaverde, Tivoli – Palazzo Cianti, Mentana – poliambulatorio via Reatina, Palombara Sabina – Casa della Salute, Subiaco – Ospedale).

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 10 febbraio, il Direttore Generale della ASL Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito e il sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna, hanno effettuato un sopralluogo presso la struttura.

PRENOTAZIONI

LA SEDE DI COLLEFERRO-AUDITORIUM sarà prenotabile attraverso il sistema online della Regione Lazio.

INIZIO SOMMINISTRAZIONI

L’inizio delle somministrazioni presso la struttura di Colleferro è previsto per mercoledì 17 febbraio dalle ore 9:00.

PER TUTTE LE INFORMAZIONI SULLE PRENOTAZIONI E PER PRENOTARE: https://www.salutelazio.it/campagna-di-vaccinazione-anti-covid-19

Inoltre da domani, presso il Valmontone Hospital inizierà la campagna vaccinale in favore degli operatori sanitari del settore privato che sarà effettuata, con vaccino Astrazeneca, su base volontaria, a soggetti under 55. I professionisti sono stati contattati facendo riferimento agli elenchi trasmessi dalla Regione Lazio in accordo con gli ordini professionali.