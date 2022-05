Il Lazio è “emozioni in cammino”

Si è svolta oggi “Lazio, emozioni in cammino”, la presentazione dei video promozionali della Rete dei Cammini e sentieri religiosi del territorio regionale, presso la Sala Tevere della Regione Lazio. Durante la conferenza sono intervenuti: Daniele Leodori, Vicepresidente della Regione Lazio; Valentina Corrado, Assessore al Turismo ed Enti Locali della Regione Lazio; Paolo Piacentini, Consigliere per i cammini e gli itinerari culturali del MIC; Silvio Marino, Consulente per i cammini dell’Assessorato al Turismo della Regione Lazio e Vicepresidente AEVF, e Alessandro di Gregorio, regista dei video e vincitore nel 2019 del David di Donatello nella categoria “Miglior Cortometraggio” con l’opera “Frontiera”.

“Far ripartire un settore importante e strategico come il turismo è fondamentale per l’economia della nostra Regione, e noi vogliamo farlo facendo conoscere ancora di più tutte le nostre bellezze. Attraverso i video, e la voce di alcuni camminatori, raccontiamo la storia di questi Cammini storici che ci portano alla scoperta di luoghi meravigliosi. Tesori nascosti dai quali ripartire.” – ha commentato Daniele Leodori, Vicepresidente della Regione Lazio.

“Il Lazio è terra di Cammini dove è possibile riscoprire il gusto della lentezza, vivere esperienze uniche e personalizzate, attraversare luoghi di culto, borghi storici e una natura incontaminata. Intendiamo proseguire con i nostri programmi di investimento e di valorizzazione: abbiamo già implementato la segnaletica nei percorsi, portato avanti interventi di messa in sicurezza, manutenzione e bonifica degli itinerari, ma anche aderito a Road to Rome, il progetto organizzata da AEVF, raccontato la nostra offerta dei sentieri nelle fiere nazionali ed estere e promosso iniziative di marketing mirate. Vogliamo continuare a puntare i riflettori sui nostri Cammini e sulle aree interne, a innalzare la qualità dell’offerta turistica e a lavorare per attrarre sempre più flussi di visitatori italiani e internazionali, anche in vista del Giubileo 2025 che richiamerà un importante numero di pellegrini.” – ha dichiarato Valentina Corrado, Assessore al Turismo ed Enti Locali della Regione Lazio. Il Cammino di San Francesco, la Via Francigena del Nord e del Sud, la Via Amerina e il Cammino di San Benedetto sono i percorsi protagonisti dei cinque video realizzati dalla casa di produzione Magma Productions. Un viaggio, più che un racconto, dove grande rilievo viene riservato alla strada da percorrere in bici o a piedi, in solitaria o condividendo l’emozione di un nuovo incontro con tanti viaggiatori.

Curiosità, riflessione, essenzialità, condivisione e accoglienza sono le chiavi che animano i camminatori che diventano narratori dei sentieri attraverso storie personali, così da affascinare lo spettatore e condurlo a perdersi nei luoghi che si trovano lungo i Cammini del Lazio. Con la realizzazione dei video “Lazio, emozioni in cammino”, prosegue l’iter programmatico avviato dall’Assessorato al Turismo della Regione Lazio volto alla valorizzazione e promozione turistica delle cinque province per ampliare e rafforzare ulteriormente l’offerta turistica della destinazione Lazio. “La presentazione di oggi è stata anche un’importante occasione per ricordare Alberto Alberti, voce narrante e protagonista del video sulla Via Francigena del Sud. Alberto, fondatore e Presidente onorario del Gruppo dei 12, scomparso lo scorso anno, è stato sempre un punto di riferimento per i camminatori della Francigena del Sud e si è sempre speso per un territorio in cui non era nato, ma che ormai sentiva suo.” – ha concluso Corrado.