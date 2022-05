Da Tivoli a Casape: Partecipazione popolare corre per Pallante sindaco

Continua l’esportazione delle liste civiche tiburtine nei comuni vicini. Dopo Guidonia con il caso di “Una Nuova Storia”, che sostiene la candidatura di Claudio Zarro a Palazzo Matteotti, tocca alla più piccola ma non per questo meno interessante Casape, testare l’esperienza di una lista con simbolo rodato in terre vicine. In questo caso il tentativo di portare a casa il tricolore lo sta facendo Partecipazione Popolare, che ha lanciato la conquista della fascia da parte di Matteo Pallante, deus ex machina del gruppo rosso-blu nato nel 2018 sulla spinta delle allora vicine elezioni tiburtine. Un’esperienza a dire il vero finita prima del tempo, che aveva attratto anche esponenti del piddì, ma che ha avuto vita breve nel calderone targato Proietti. In attesa di sapere quello che succederà in terra tiburtina, il gruppo continua a progettare anche fuori dal perimetro cittadino. Per Casape si tratta di un ritorno al voto a velocità della luce, dopo la fine prematura dell’amministrazione precedente durata meno di otto mesi.

“In questi giorni, da quando abbiamo deciso di concorrere alle elezioni, numerosi casapesi si sono uniti al nostro percorso, volenterosi di contribuire con il loro impegno a cambiare le sorti del Comune di Casape, ormai stanchi dei soliti schemi che da anni imprigionano il nostro paese, paralizzandolo e rendendolo immobile – fa sapere Pallante -. In tanti vedono in noi la speranza per un futuro migliore, nonostante le vili azioni atte a screditare la nostra lista civica. I tentativi di compravendita di candidati subiti poche ore prima della presentazione della lista ci fanno ancor più convincere di aver fatto la scelta migliore possibile e ci stimolano ad andare avanti ancor più consapevoli e determinati, per il bene di Casape e dei Casapesi. I giochi di potere, il cinismo e l’arrivismo lo lasciamo volentieri agli altri”. Ecco la composizione della lista: Maggi Sara, Inassi Aldo, Segnalini Gianni, Panattoni Alessandra, De Cinti Mario, Samarra Katia, Mariani Alessia, Pallante Rodolfo. Pallante se la dovrà vedere con Giulio Colagrossi, (Rinascita Casape), Alessandro Ferrante (La Torre) e Daniele Nardi (Partito Gay Lgbt+).