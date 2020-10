Il laboratorio dell’ospedale di Tivoli nella rete Coronet

Lo Spallanzani ha validato il Laboratorio analisi dell’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli che ha superato i test per la diagnostica molecolare per la ricerca del SARS-COV-2 che entra così a far parte progressivamente della rete Coronet.

Oggi i primi tamponi.

“Ringrazio lo Spallanzani e tutti gli operatori e i professionisti che hanno contribuito e reso possibile questo importante risultato – commenta il Direttore generale della ASL Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito –. Il Laboratorio di Tivoli entra così a far parte della rete Coronet. Il servizio si va ad aggiungere all’attività di screening già in essere da tempo, presso tutti i nostri Drive-In e Pronto Soccorso, dei “tamponi brevi” (POCT). Si lavora per la continua e progressiva implementazione del servizio con l’obiettivo di raggiungere l’automonia”.