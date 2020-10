Report settimanale di Guidonia Montecelio, nonostante sia iniziata la piena fase due, con un’impennata di contagi, l’amministrazione di Michel Barbet tiene la linea del report settimanale per diffondere i contagi. Fatto sta che nella card diffusa oggi pomeriggio si registra una forte crescita dei contagi: 80 in una settimana, 214 quindi in totale da inizio pandemia e 115 i guariti totali.