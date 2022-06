Ore concitate per la politica di Guidonia Montecelio, dopo la posizione di Marco Vincenzi che colloca di fatto il Pd a sostegno di Mauro Lombardo, anche il centrodestra conquista il supporto di Claudio Zarro, il candidato sindaco civico arrivato quarto con quasi il 10%. Zarro quindi dopo una campagna elettorale consumata sui distinguo dai partiti firma un foglio che lo schiera al fianco di Alfonso Masini con un posto in Giunta per la sua coalizione. Un accordo politico (non un apparentamento formale) siglato nero su bianco dal civico in rappresentanza di tutte le liste ad esclusione di “Una Nuova Storia per una Guidonia Verde”. La lista di sinistra si è ritrovata collocata con Lega, Fratelli d’Italia, con il partito di Berlusconi. Così di sono dissociati. Dopo la riunione di ieri la scuderia di Masini fa sapere che la sintesi con Zarro si è trovata su infrastrutture sportive e mobilità, Pari Opportunità e Politiche Giovanili e Innovazione. Che si immagina saranno le deleghe a disposizione dell’area di Zarro in Giunta in caso di vittoria.

“Sono soddisfatto e orgoglioso dell’accordo – ha detto il candidato sindaco del Centrodestra Alfonso Masini – L’intesa è stata raggiunta in un clima di cordialità su presupposti condivisi. Come ho già detto al momento della mia candidatura, io sono espressione della società civile, un esperto della pubblica amministrazione che per la prima volta nella sua vita ha deciso di fare politica e mettere le proprie competenza a disposizione della collettività per essere eletto sindaco ed essere incisivo nella rinascita di Guidonia Montecelio, la terra in cui sono nato. Per raggiungere l’obiettivo sarà di stimolo per me l’entusiasmo dei tanti giovani di “Uniti in Comune”, anch’essi alla prima esperienza politica e rappresentanti dell’unica vera coalizione civica: sono convinto che ciascuno di loro metterà al servizio della comunità le rispettive competenze in materia di Sport, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e Innovazione. Domenica tutti alle urne, andiamo a vincere per ridare dignità a Guidonia Montecelio”.