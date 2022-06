Accordo sui temi e scelta chiara su Alfonso Masini come migliore candidato sindaco per Guidonia Montecelio. A parlare adesso è Claudio Zarro candidato uscito sconfitto dal primo turno che traghetta la coalizione civica nel centrodestra al netto della lista Una Nuova Storia.

“Nella nostra scelta abbiamo valutato due cose: in primis il nostro programma elettorale e come portarlo avanti e in seconda istanza l’uomo da scegliere come futuro Sindaco di Guidonia Montecelio, un uomo che potesse unire e valorizzare anche il nostro percorso con tanti tanti giovani. Abbiamo deciso di propendere sulla scelta di Alfonso Masini perché Alfonso come uomo si è comportato in maniera diversa rispetto all’uomo Mauro Lombardo. E’ stato rispettoso del nostro risultato, vuole lavorare con noi su temi come le risorse umane, le pari opportunità, le infrastrutture sportive e la mobilità ad essa connessa. Con lui potremo portare avanti questi temi ed altri, come quello dell’innovazione e delle politiche giovanili, importantissimi per noi e per la futura Guidonia Montecelio”.

“Inoltre noi crediamo che nell’uomo Alfonso Masini non si ritrovi tutto ciò che è la vecchia nomenclatura che invece risiede nel Nuovo Polo Civico: ex candidati Sindaco di destra, ex Sindaci sempre di destra, persone di sinistra e di destra unite sotto un progetto che di nuovo ha ben poco, se non una mano di vernice ben data. Non ci siamo voluti unire in passato proprio per questa ragione e non abbiamo visto nel nuovo Polo Civico quel vero civismo che invece abbiamo rappresentato e continueremo a rappresentare noi. Abbiamo preso questa decisione e quindi con sei liste sosterremo la figura di Alfonso Masini al ballottaggio perché abbiamo toccato con polso quanto vi stiamo dicendo. L’attenzione alla cultura, un amore sconfinato per Montecelio, ma soprattutto la volontà di attuare un percorso nuovo che possa essere omnicomprensivo del nostro, questo abbiamo trovato in Alfonso Masini. Noi da parte nostra non smetteremo di rivolgerci alle quasi 3000 persone che ci hanno sostenuto al primo turno, anzi, potremo iniziare a rispondere alle istanze per le quali siamo stati scelti e vi invitiamo domenica 26 giugno ad unirvi a noi e votare Alfonso Masini Sindaco di Guidonia Montecelio”.