Guidonia: via al ricorso al Tar contro il Tmb

Per fermare l’apertura dell’impianto Tmb dell’Inviolata in procedura di emergenza per l’immondizia romana, il sindaco Mauro Lombardo non vuole lasciare intentata nessuna strada. Ecco perché nelle stesse ore in cui Roberto Gualtieri presenta il piano per la chiusura del ciclo dei rifiuti che prevede la costruzione tra l’altro di un termovalorizzatore, Guidonia con una delibera di Giunta dà il via libera per ricorrere al Tar.